Нардеп Юрченко заявил, что не употреблял наркотики: Или подсыпали, или как-то спланировано

Внефракционный народный депутат Александр Юрченко заявил, что не употреблял наркотики во время ДТП во Львове 8 июля.

Об этом он заявил в прямом эфире на Facebook 11 июля и в эфире программы «ТСН.Ранок» 12 июля.

Юрченко отметил, что не употреблял наркотики — ему их «или подсыпали, или это было как-то спланировано». Нардеп впоследствии сдал анализы в нескольких лабораториях Киева и ни в одной не нашли наркотиков в крови. В эфире ТСН он продемонстрировал два негативных тесты на наркотики, которые он сдал не в день ДТП, 8 июля, а уже через несколько дней после аварии — 10 июля.

«Я знаю, что ничего не употреблял. Даже не думал, что врачи фальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов. Я не употреблял наркотики никогда в жизни. Я сдал анализы в государственных и частных клиниках в Киеве, чтобы понять, что произошло», — заявил Юрченко.

Кроме этого, депутат заявил, что «наркомана из него делает страна», а результаты теста, который сделали в больнице, назвал «подделкой на заказ второй стороны конфликта».

Юрченко признал факт того, что ДТП действительно произошло. По его словам, обе машины имели незначительные повреждения, но депутат «толчка не почувствовал». Что касается телефона, который Юрченко выбил из рук водителя Volkswagen Всеволода Боровца, нардеп говорит, что сделал это, потому что подумал, что это провокация. По словам депутата, мужчина угрожал ему, оскорблял и вел себя «как будто он хозяин Львова».

В то же время глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко во время общения с журналистами 12 июля заявил, что в случае немедленного отказа Юрченко от мандата, Центральная избирательная комиссия сможет назначить на октябрь довыборы на 211-м округе (Голосеевский район города Киев), в котором выбран Юрченко.

Напомним, что ДТП произошло 8 июля во Львове. Юрченко задним ходом выезжал с платной парковки и ударил автомобиль, который стоял в пробке. После этого водитель Volkswagen Jetta начал снимать Юрченко, но тот набросился на него с кулаками и стал вырывать телефон. Патрульные заподозрили, что Юрченко находится под действиями наркотиков — результат теста эти подозрения подтвердил, у него в крови обнаружили следы экстазе.