Во Львове депутат Юрченко устроил ДТП и напал на водителя. Он был под наркотиками

В центре Львова, на площади Мицкевича народный депутат Александр Юрченко, который вышел из фракции «Слуга народа» после скандала со взяткой, устроил ДТП на своем Ford Mustang и напал на водителя автомобиля Volkswagen Jetta, который он повредил.

Об этом сообщают Zaxid.Net и ТСН.

Авария произошла в 14:10 в четверг, 8 июля. Юрченко задним ходом выезжал с платной парковки и ударил автомобиль, который стоял в пробке. После этого он хотел скрыться с места ДТП, но не смог из-за заблокированной дороги. Водитель Volkswagen Jetta начал снимать Юрченко, но тот бросился на него с кулаками и стал вырывать телефон.

На место вызвали патрульных. Они заподозрили, что депутат находится под действием наркотиков, и повезли его на освидетельствование. Результат теста эти подозрения подтвердил.

Пострадавший 25-летний львовянин Всеволод Боровец рассказал, что их обоих доставили на проверку состояния опьянения, в крови Юрченко выявили следы экстази (MDMA). ТСН подтвердила эту информацию.

Депутат Гео Лерос позднее опубликовал протокол на Юрченко и вывод лаборатории, которая подтвердила наркотическое опьянение.

Сам Юрченко инцидент пока не прокомментировал. Национальная полиция также пока не прокомментировала ситуацию.