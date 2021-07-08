Суд арестовал третьего подозреваемого по делу «Кузни на Рыбальском»

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения третьему подозреваемому по делу завода «Кузня на Рыбальском».
Об этом сообщает Госбюро расследований.
Указано, что суд полностью удовлетворил ходатайство следователей и дал два месяца под стражей с альтернативой залога в более 475 млн гривен одному из бывших начальников департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны.
ГБР не называет имя арестованного.
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны и еще некоторым должностным лицам Минобороны, а также председателю правления завода «Кузня на Рыбальском» за поставки некачественной военной техники.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники были в курсе, что завод не имеет возможности выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, значит, их невозможно было бы использовать.
- После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта, которые не соответствовали техническим условиям.
- Суд уже арестовал главу правления завода и экс-чиновника Минобороны.