Суд арестовал третьего подозреваемого по делу «Кузни на Рыбальском»

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения третьему подозреваемому по делу завода «Кузня на Рыбальском».

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Указано, что суд полностью удовлетворил ходатайство следователей и дал два месяца под стражей с альтернативой залога в более 475 млн гривен одному из бывших начальников департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны.

ГБР не называет имя арестованного.