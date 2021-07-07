Набсовет «Нафтогаза» не стал принимать решение об отстранении Витренко

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» не стал принимать решение о возможном отстранении главы правления Юрия Витренко.
Об этом сообщила член набсовета Наталья Бойко.
Вопрос Витренко обсуждался на внеочередном заседании совета 6 июля и заседании Комитета по назначениям и вознаграждениям, на которых рассматривалось предписание Национального агентства по предупреждению коррупции.
НАПК 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, в котором требовало прекратить контракт с Витренко, назвав его незаконным. Сам Витренко заявил, предписание противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.
Бойко отметила, что предписание НАПК было остановлено 5 июля постановлением Окружного административного суда Киева на основании обращения Витренко.
«Учитывая это, мы выражаем свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года», — говорится в позиции наблюдательного совета.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен расторгнуть контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон. Первое предписание ОАСК остановил 18 июня.