«Почему не идут в суд». Витренко отреагировал на предписание НАПК с требованием уволить его из «Нафтогаза»

Нацагентство по предотвращению коррупции в случае выявления нарушений закона должно обращаться в суд, а не направлять предписание главе наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

«Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику, и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, авторами которого являются они сами?» — сказал он.

По словам Витренко, закон о предотвращении коррупции не предусматривает права НАПК отправлять прямые предписания, в частности главе наблюдательного совета «Нафтогаза», с требованием уволить главу правления.

Он напомнил, что согласно части 2 статьи 26 закона нарушение условий заключения трудового договора является основанием для расторжения этого договора.

«При этом в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой этой статьи, Национальное агентство обращается в суд для прекращения трудового договора (контракта) и признания соглашения недействительным», — подытожили в «Нафтогазе».