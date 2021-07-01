«Почему не идут в суд». Витренко отреагировал на предписание НАПК с требованием уволить его из «Нафтогаза»

Нацагентство по предотвращению коррупции в случае выявления нарушений закона должно обращаться в суд, а не направлять предписание главе наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.
«Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику, и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, авторами которого являются они сами?» — сказал он.
По словам Витренко, закон о предотвращении коррупции не предусматривает права НАПК отправлять прямые предписания, в частности главе наблюдательного совета «Нафтогаза», с требованием уволить главу правления.
Он напомнил, что согласно части 2 статьи 26 закона нарушение условий заключения трудового договора является основанием для расторжения этого договора.
«При этом в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой этой статьи, Национальное агентство обращается в суд для прекращения трудового договора (контракта) и признания соглашения недействительным», — подытожили в «Нафтогазе».
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен расторгнуть контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон.
- 18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания НАПК на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с требованием расторгнуть контракт с Витренко.