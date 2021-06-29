Евросоюз и США приветствовали запуск Радой судебной реформы

В Евросоюзе и США приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта № 3711-д, который запускает судебную реформу и касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС готов назначить независимых экспертов для выбора членов ВККС.

«Приветствуем принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, надеемся увидеть окончательный текст законопроекта 3711 в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — написал он в Twitter, добавив, что Украине нужно также реформировать и Высший совет правосудия.

Посольство США в Украине в своем заявлении также отметило, что ждет окончательный текст документа в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и принятие законопроекта о реформировании Высшего совета правосудия.