Евросоюз и США приветствовали запуск Радой судебной реформы

В Евросоюзе и США приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта № 3711-д, который запускает судебную реформу и касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС готов назначить независимых экспертов для выбора членов ВККС.
«Приветствуем принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, надеемся увидеть окончательный текст законопроекта 3711 в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — написал он в Twitter, добавив, что Украине нужно также реформировать и Высший совет правосудия.
Посольство США в Украине в своем заявлении также отметило, что ждет окончательный текст документа в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и принятие законопроекта о реформировании Высшего совета правосудия.
- В октябре 2020 года Венецианская комиссия положительно оценила судебную реформу Зеленского (законопроект № 3711) но со многими оговорками. В Раде обещали прислушаться.
- 29 июня Рада одобрила законопроект № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей при международных экспертах. Документ предусматривает, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из шести членов, трое из которых — независимые международные эксперты.