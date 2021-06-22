Руководитель «Укроборонпрома» отказался комментировать причины увольнения Мустафы Найема

Глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев в интервью «Бабелю» отказался объяснить причины увольнения своего заместителя по управлению активами, бывшего нардепа Мустафы Найема.

Тот работал в концерне с ноября 2019 года, а в конце апреля 2021-го его должность сократили.

Гусев и Найем публично причины увольнения до сих пор не комментировали, но по информации «Бабеля» последний готовил план оздоровления предприятия, в частности по выплате долгов по зарплате на Харьковском авиационном заводе, одном из наиболее проблемных предприятий концерна. Гусев назначил на предприятие нового директора, а вопрос зарплат и коллектива все равно поручил Найему. Гусев и его заместитель открыто поссорились. После этого должность Найема сократили, а всех подчиненных передали заместителю по безопасности.