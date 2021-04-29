«Делал то, что люблю»: Найем прокомментировал свое увольнение из «Укроборонпрома»

Бывший нардеп Мустафа Найем сообщил, что решение об увольнении с должности заместителя генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами было для него неожиданным.

Об этом он написал в своем Facebook.

«После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Однако наше сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу», — пояснил Найем.

Он рассказал, что сначала пришел в «Укроборонпром» для адвокации и взаимодействия с органами государственной власти, а затем занялся управлением активами и корпоративными правами, чтобы готовить предприятия к корпоратизации. Найем рассказал о своих достижениях и самом главном из них — проведении инвентаризации всех объектов интеллектуальной собственности.

«У нас часто принято уходить с камнем за пазухой. Это не тот случай. Я и дальше буду болеть за реформу концерна, искренне радоваться успехам компании и содействовать там, где это понадобится. Мы начали общее большое дело, и я очень хочу, чтобы оно было доведено до конца. В течение двух лет я делал то, что люблю, и отстаивал то, во что верю и что считаю правильным», — отметил он.