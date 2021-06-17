Кабмин отменил запрет на въезд с территории Индии

Кабинет министров отменил запрет на въезд в Украину из Индии.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 16 июня.

Запрет действовал со 2 мая. Теперь правительство разрешило въезд гражданам, прибывшим из Индии и находившимся на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Изданию «Украинская правда» эту информацию подтвердили в Государственной пограничной службе. Теперь на иностранцев, прибывающих из Индии (за исключением определенных категорий: дипломаты, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Украин и так далее), распространяются стандартные требования для въезда. Это наличие полиса страхования, отрицательный ПЦР-тест или отрицательный экспресс-тест, проведенные не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Самоизоляция для украинцев, прибывших из Индии, отменяется.