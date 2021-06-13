Врач сборной Дании сообщил, что Эриксен пережил остановку сердца. Медики до сих пор не знают причину

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии в больнице после потери сознания во время игры с Финляндией в рамках турнира Евро-2020. Он остается в больнице для дальнейшего обследования, поскольку до сих пор неизвестно, что стало причиной остановки сердца.

Об этом сообщил Датский футбольный союз.

Полузащитник миланского «Интера» потерял сознание на стадионе «Паркен» в Копенгагене незадолго до перерыва в матче группы B.

Игру сразу прервали и прямо на поле провели 29-летнему футболисту сердечно-легочную реанимацию. После одного разряда дефибриллятора его сердце запустилось снова.

Врач сборной Дании Мортен Бесен говорит, что разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня и наблюдает нормализацию его состояния.

«Он остается в стабильном состоянии – бодрствует, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется», – прокомментировал Бесен.