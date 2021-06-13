NASA впервые показало супертяжелую ракету для полета на Луну

Американское космическое агентство NASA опубликовало первую фотографию процесса сборки новой сверхтяжелой ракеты комплекса SLS, которую используют для полета на Луну в рамках программы Artemis («Артемида»).

Об этом говорится в посте NASA в Twitter.

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями. Таким образом они впервые объединили все три основных элемента ракеты.

«Центральная ступень I была опущена на мобильную пусковую установку. Команды продолжают работу по закреплению активной ступени к твердотопливным ракетным ускорителям», — отметили в агентстве.

Супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной 54 метра каждый.

NASA намерено уже до 2024 года высадить американских астронавтов на Луну. В рамках этого проекта ученые планируют с помощью инновационных технологий, исследовать Луну больше, чем когда-либо прежде.