NASA впервые показало супертяжелую ракету для полета на Луну

Американское космическое агентство NASA опубликовало первую фотографию процесса сборки новой сверхтяжелой ракеты комплекса SLS, которую используют для полета на Луну в рамках программы Artemis («Артемида»).
Об этом говорится в посте NASA в Twitter.
Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями. Таким образом они впервые объединили все три основных элемента ракеты.
«Центральная ступень I была опущена на мобильную пусковую установку. Команды продолжают работу по закреплению активной ступени к твердотопливным ракетным ускорителям», — отметили в агентстве.
Супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной 54 метра каждый.
NASA намерено уже до 2024 года высадить американских астронавтов на Луну. В рамках этого проекта ученые планируют с помощью инновационных технологий, исследовать Луну больше, чем когда-либо прежде.
- Миссия Artemis ( «Артемида-3» ) станет первым полетом человека на Луну после «Аполлона-17», который взлетал на спутник Земли в 1972 году. Цель программы — высадка человека на Луну в 2024 году и создание инфраструктуры для дальнейшей отправки астронавтов на Марс. Программа действует в кооперации с частными компаниями. С NASA работают Blue Origin, SpaceX и Dynetics, которые создают пилотируемые корабли.
- Разработкой корабля для доставки людей на Луну NASA выбрало SpaceX, но 1 мая приостановило контракт из-за жалобы Blue Origin и Dynetics.