Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2021 года. New York Times получила награду за статьи о пандемии

В пятницу, 11 июня, в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. В одной из самых престижных номинаций «Служение обществу» победила газета The New York Times за материалы о пандемии коронавируса.

Автор NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации «Критика» за статьи о расовом неравенстве.

В целом в этом году во многих категориях победили авторы статей о расовом неравенстве и протестах движения Black Lives Matter.

В номинации «Новостная журналистика» победила газета Star Tribune из Миннеаполиса, где в мае 2020 года из-за действий полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд, что дало толчок протестам BLM по всей территории США и не только.

В номинации «Журналистские расследования» победили пять журналистов из Boston Globe, а флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду («Местные репортажи») за материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.

В «Международной» номинации победил портал BuzzFeed за серию материалов о китайской автономии Синьцзян и политике Китая в отношении уйгуров. В категории «Разъяснительные репортажи» награда досталась Reuters и The Atlantic за статьи о вердиктах федерального суда США и коронавирусе.

Лучшей художественной книгой признан роман «Ночной сторож» Луизы Эрдрих о борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.

Лучшей документальной книгой признали «Ложь Вилминтона» Дэвида Цуккино. Она рассказывает истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.