Убийство Джорджа Флойда: прокуратура запросила для обвиняемого 30 лет заключения

Федеральная прокуратура США запросила для полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, 30 лет заключения.
Об этом сообщает BBC.
Приговор должны огласить 25 июня. При этом защита Шовена утверждает, что убийство Флойда было ошибкой, произошедшей из-за навыков, которым Шовена обучили в полиции.
Ранее суд уже постановил, что в убийстве Джорджа Флойда были отягчающие обстоятельства — это позволяет осуждать на срок более 15 лет, рекомендованный государством.
Прокуроры требуют 30-летний срок для Шовена, заявив, что он «должным образом учтет глубокое влияние поступка подсудимого на жертву, семью жертвы и общество». Адвокаты просят смягчить наказание. «Господин Шовен просит суд учесть не только его раскаяние, но и его прошлое, отсутствие у него криминального прошлого, его способность пройти испытательный срок и то, что он является продуктом «сломанной» системы», — заявил один из адвокатов.
- В конце марта в США начался суд над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский душил коленом безоружного афроамериканца, пока тот не умер.
- 11 марта подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда полицейскому Дереку Шовену выдвинули новые обвинения. Кроме обвинения в убийстве второй степени, теперь его также обвиняют в убийстве третьей степени. Эксперты говорят, что новое обвинение легче доказать в суде, но оно влечет за собой меньшее наказание.
- Власти Миннеаполиса выплатят $27 миллионов семье Джорджа Флойда для урегулирования гражданского иска по его убийству.