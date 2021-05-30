Глава МИД Израиля впервые за 13 лет прибыл в Египет на переговоры

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в воскресенье, 30 мая, прибыл в Каир, чтобы обсудить установление постоянного режима прекращения огня с ХАМАС, механизм предоставления гуманитарной помощи и восстановление сектора Газа.

Это первый за 13 лет визит главы израильского внешнеполитического ведомства в Египет, сообщил министр на своей странице в Twitter.

После встречи, которая состоялась по приглашению министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, Ашкенази заявил, что во время переговоров собеседники договорились об усилении экономического и торгового сотрудничества, включая возобновление прямых рейсов между Израилем и Египтом.

«Египет является важным региональным союзником, который стремится к безопасности и стабильности, поддержке и расширению мира в регионе. Мы все должны действовать, чтобы предотвратить укрепление экстремистских элементов, которые угрожают региональной стабильности, и обеспечить возвращение домой пропавших без вести и заключенных, которых удерживает ХАМАС», — подчеркнул израильский министр.