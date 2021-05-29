Глава «Белавиа» назвал подлостью запреты стран на полеты. Штат компании сокращать не будут

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал «подлостью» и «пренебрежением основами демократии» решение многих стран запретить его компании выполнять рейсы после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича.

Об этом он написал в Facebook.

Он считает, что ряд стран фактически ввел санкции против «Белавиа», не дожидаясь начала международного расследования инцидента с Ryanair.

«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно», — написал Чергинец.