Глава «Белавиа» назвал подлостью запреты стран на полеты. Штат компании сокращать не будут

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал «подлостью» и «пренебрежением основами демократии» решение многих стран запретить его компании выполнять рейсы после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича.
Об этом он написал в Facebook.
Он считает, что ряд стран фактически ввел санкции против «Белавиа», не дожидаясь начала международного расследования инцидента с Ryanair.
«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно», — написал Чергинец.
Он утверждает, что его госкомпания не имеет отношения к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске.
«Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!» — заверил Чергинец.
- Авиасообщение с Беларусью прекратили Украина и часть стран ЕС. Вскоре к этому присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Британия.
- 25 мая в «Белавиа» заявили, что будут вынуждены сократить часть сотрудников в связи с запретом на полеты.