Глава МИД Армении подал в отставку после полугода в должности

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 27 мая подал в отставку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
«Глава МИД Республики Армения Ара Айвазян подал заявление об отставке», — написала она.
В то же время Нагдалян не назвала причины отставки чиновника.
- Айвазян был назначен на должность 18 ноября 2020 года, до этого он был заместителем министра иностранных дел, а также послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.
- Предыдущий глава МИД Зограб Мнацаканян уволился 16 ноября. Тогда премьер-министр страны Никол Пашинян раскритиковал его за противоречивые заявления по ключевому в Нагорном Карабахе городу Шуша. Кроме этого, глава правительства отметил, что «переговорный процесс, сформировавшийся к 2018 году, необратимо вел к сдаче территорий Нагорного Карабаха войскам Азербайджана.
- Политический кризис начался в стране после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и премьер-министром Николом Пашиняном — они поспорили из-за ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.
- Премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов. Это его решение должно ослабить политическую напряженность в стране.