Глава МИД Армении подал в отставку после полугода в должности

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 27 мая подал в отставку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Глава МИД Республики Армения Ара Айвазян подал заявление об отставке», — написала она.

В то же время Нагдалян не назвала причины отставки чиновника.