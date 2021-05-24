Зоопарк Тель-Авива показал видео, как слоны защищали детеныша от ракетных атак ХАМАСа

Слоны израильского сафари-парка Рамат-Гана в Тель-Авиве научились распознавать сирены ракетной атаки и группироваться для защиты потомства в кольцо.
Сотрудники зоопарка показали видео одного из таких моментов, снятое во время недавних обстрелов центра Израиля боевиками ХАМАСа из сектора Газа.
Смотрители парка рассказали порталу Ynet, что при опасности слоны прижимаются к друг другу, окружая детенышей. Это обычное поведение для самок слонов в дикой природе. Слоны часто используют тактику щита во время нападений хищников или охотников.
На видео попал момент, когда пять самок защищают «щитом» 14-месячного слоненка по имени Пеле (на иврите «Чудо»).
- С 10 до 20 мая между Израилем и сектором Газа шла «ракетная война». ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированные ракетные удары на фоне стычек в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Израиль в ответ начал операцию «Страж стены» с применением наземных сил. За 10 дней погибли около 248 палестинцев и 12 израильтян.