Комитет Рады рекомендует назначить санитарного врача Ляшко главой Минздрава. Тот обещает за лето вакцинировать 5 млн украинцев

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту назначить на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко.

За соответствующее решение проголосовали 13 членов комитета, один нардеп воздержался.

Сам Ляшко во время общения с депутатами пообещал, что в случае его назначения за лето в Украине сделают 10 млн прививок. То есть полностью вакцинируют от коронавируса 5 млн человек. По словам Ляшко, это лишь минимум того, что может быть сделано.

Также он сообщил, что на эту должность идет уже со сформированной командой. Ляшко подчеркнул, что определился и со своим преемником на посту главного санитарного врача.

«Своего преемника на главного санитарного врача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию», — сказал он.