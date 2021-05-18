Москва проигнорировала предложение провести встречу Совета НАТО — Россия. В Альянсе заявили, что не оставляют надежды на общение

Россия не ответила на предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании начальников генштабов Альянса 18 мая.

«Мы сожалеем, что Россия не ответила на наше предложение о проведении заседания Совета Россия — НАТО. Но мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России позволят сделать это возможным», — сказал он.

По словам Пича, численность российских войск возле Украины сократилась, но «остаются десятки тысяч [военнослужащих], а также оружие и техника».

«Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границ Украины», — отметил он.

Кроме этого, глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ввести ограничения в Черном море, в частности ограничить доступ к Азовскому морю через Керченский пролив.

«Мы оставляем открытыми каналы для общения с Россией, в частности в Совете Россия — НАТО», — добавил Пич.