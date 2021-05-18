Москва проигнорировала предложение провести встречу Совета НАТО — Россия. В Альянсе заявили, что не оставляют надежды на общение

Россия не ответила на предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО.
Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании начальников генштабов Альянса 18 мая.
«Мы сожалеем, что Россия не ответила на наше предложение о проведении заседания Совета Россия — НАТО. Но мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России позволят сделать это возможным», — сказал он.
По словам Пича, численность российских войск возле Украины сократилась, но «остаются десятки тысяч [военнослужащих], а также оружие и техника».
«Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границ Украины», — отметил он.
Кроме этого, глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ввести ограничения в Черном море, в частности ограничить доступ к Азовскому морю через Керченский пролив.
«Мы оставляем открытыми каналы для общения с Россией, в частности в Совете Россия — НАТО», — добавил Пич.
- С 22 января 2018 года Россия не имеет своего представителя в НАТО. Последний раз Совет Россия — НАТО заседал в июле 2019 года.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной ПДЧ в НАТО, но в МИД Украины не рассчитывают, что на саммите НАТО в июне примут решение о ПДЧ.