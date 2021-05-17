В Офисе президента отреагировали на снятие с продажи премиального топлива: Единственная цель — давление на правительство

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что снятие с продажи премиального топлива является «очередной демонстрацией монопольного сговора».

Об этом она сказала в комментарии Укринформ.

Вместе с тем, Свириденко считает введение государственного регулирования на рынке топлива вынужденным для нецивилизованного рынка мероприятием.

«Ни одна из сетей не везет специально отдельное топливо для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов. Топливо становится брендовым, когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗС добавляет в топливо специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового топлива. Однако дополнительная цена, которую платят покупатели, — почти 50 долларов на тонне», — отметила заместитель главы ОП.

По ее словам, и базовое топливо, и присадки есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового топлива в Украине нет. «Единственная цель — давление на правительство», — считает Свириденко.