Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

Армия обороны Израиля сообщила, что накануне вечером с территории Сирии в их сторону выпустили три ракеты.

Об этом вооруженные силы страны заявили в Twitter.

«Три ракеты были выпущены из Сирии в сторону Израиля, одна из них упала на сирийской территории», — говорится в сообщении.

Times of Israel отмечает, что одна из ракет упала на территории Сирии, а другие — в районе Голанских высот. Издание указывает, что за несколько часов до этого террористическая группировка «Хезболла» заявило, что один из ее членов был убит во время столкновений на границе.

Также продолжаются обстрелы израильской территории из сектора Газы. Армия обороны Израиля сообщила, что остановила очередную попытку ХАМАС открыть огонь по стране.