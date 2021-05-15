Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

Армия обороны Израиля сообщила, что накануне вечером с территории Сирии в их сторону выпустили три ракеты.
Об этом вооруженные силы страны заявили в Twitter.
«Три ракеты были выпущены из Сирии в сторону Израиля, одна из них упала на сирийской территории», — говорится в сообщении.
Times of Israel отмечает, что одна из ракет упала на территории Сирии, а другие — в районе Голанских высот. Издание указывает, что за несколько часов до этого террористическая группировка «Хезболла» заявило, что один из ее членов был убит во время столкновений на границе.
Также продолжаются обстрелы израильской территории из сектора Газы. Армия обороны Израиля сообщила, что остановила очередную попытку ХАМАС открыть огонь по стране.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж Стены». 13 мая началась наземная фаза операции.
- По состоянию на 14 мая в результате обстрела погибли 9 израильтян (две женщины погибли от травм из-за падения, когда бежали в бомбоубежище). Палестинское Министерство здравоохранения сообщает о 115 погибших в секторе Газа из-за обстрелов ЦАХАЛа.