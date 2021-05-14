Пятеро из шести членов набсовета «Нафтогаза» сложили полномочия — это блокирует принятие решений в компании

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз України» публично объявили о прекращении своих полномочий.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Компанию с 14 мая покинули Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко.
В составе набсовета «Нафтогаза» остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Кабинетом министров в конце апреля. Из-за этой ситуации в набсовете не будет кворума для принятия необходимых решений.
«Один из вариантов урегулирования ситуации — назначение нового состава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз України», — заявили в компании.
- Кабмин предложил нынешнему составу наблюдательного совета продлить контракт еще на год.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.