Пятеро из шести членов набсовета «Нафтогаза» сложили полномочия — это блокирует принятие решений в компании

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз України» публично объявили о прекращении своих полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компанию с 14 мая покинули Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

В составе набсовета «Нафтогаза» остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Кабинетом министров в конце апреля. Из-за этой ситуации в набсовете не будет кворума для принятия необходимых решений.

«Один из вариантов урегулирования ситуации — назначение нового состава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз України», — заявили в компании.