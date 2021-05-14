Николаевскую область вернули в «оранжевую» карантинную зону

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Николаевскую область вернули в «оранжевую».

Об этом говорится в данных Минздрава.

Регион перешел обратно в «оранжевую» зону из-за повышенного показателя выявления новых больных. В то же время все остальные области и Киев остаются в «желтой» зоне.

Показатели девяти украинских регионов уже соответствуют необходимым данным для перехода в «зеленую» зону, но решение по этому вопросу пока не принимается.