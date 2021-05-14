Николаевскую область вернули в «оранжевую» карантинную зону

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Николаевскую область вернули в «оранжевую».
Об этом говорится в данных Минздрава.
Регион перешел обратно в «оранжевую» зону из-за повышенного показателя выявления новых больных. В то же время все остальные области и Киев остаются в «желтой» зоне.
Показатели девяти украинских регионов уже соответствуют необходимым данным для перехода в «зеленую» зону, но решение по этому вопросу пока не принимается.
- Адаптивный карантин в Украине продлится до 30 июня, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.