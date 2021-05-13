Санврач Ляшко назвал количество сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 11 мая из 884 547 вакцинированных человек на побочные реакции пожаловались 0,22%.

Об этом он рассказал «Радио Свобода».

Больше всего обращений зафиксировано после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

«По вакцине Covishield — тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства) — семь сообщений, по вакцине Pfizer также семь сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея) — 177 сообщений», — сказал Ляшко.

Среди самых распространенных реакций на вакцинацию — боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.