Санврач Ляшко назвал количество сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 11 мая из 884 547 вакцинированных человек на побочные реакции пожаловались 0,22%.
Об этом он рассказал «Радио Свобода».
Больше всего обращений зафиксировано после прививки вакциной AstraZeneca (Covishield) индийского производства.
«По вакцине Covishield — тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства) — семь сообщений, по вакцине Pfizer также семь сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея) — 177 сообщений», — сказал Ляшко.
Среди самых распространенных реакций на вакцинацию — боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.
- По состоянию на 13 мая, первую дозу вакцины уже получили 901 107 украинцев, а вторую (завершили вакцинацию) — 3 828.
- В среду Шмыгаль заявил, что в Украине в выходные будут вакцинировать от коронавируса тех, кто записался на прививку через портал или приложение «Дія». По его словам, все желающие смогут получить прививку в порядке живой очереди — начиная с 15—16 мая. Главный санврач Ляшко опроверг это заявление и сказал, что вакцин в стране недостаточно.
- В Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса, одну из них — частная компания.