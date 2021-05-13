В ОП рассказали о подготовке к встрече Зеленского с Путиным. Одной из тем может быть состояние выполнения договоренностей саммита в Париже

В Офисе президента сообщили, что процесс согласования условий встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина сейчас идет и пока рано озвучивать детали.

Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак в комментарии «РБК-Украина», цитаты приводит пресс-служба главы государства.

Отметим, в ОП пока не называют примерные даты и возможное место встречи.

«Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций», — отметил Ермак.

По его мнению, одной из главных тем потенциальной встречи Зеленского и Путина может быть детальный анализ состояния выполнения договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.