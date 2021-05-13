В ОП рассказали о подготовке к встрече Зеленского с Путиным. Одной из тем может быть состояние выполнения договоренностей саммита в Париже

В Офисе президента сообщили, что процесс согласования условий встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина сейчас идет и пока рано озвучивать детали.
Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак в комментарии «РБК-Украина», цитаты приводит пресс-служба главы государства.
Отметим, в ОП пока не называют примерные даты и возможное место встречи.
«Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций», — отметил Ермак.
По его мнению, одной из главных тем потенциальной встречи Зеленского и Путина может быть детальный анализ состояния выполнения договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.
«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне», — отметил Ермак.
При этом он подчеркнул, что Украина не намерена подменять «нормандский» процесс двусторонними переговорами президентов Украины и России, но стремится использовать различные форматы и дипломатические возможности для завершения конфликта и установления мира на Донбассе. А этого, добавляет он, невозможно достичь без участия в переговорах российской стороны.
Кроме того, как отметил Ермак, другие участники «нормандского» формата поддерживают стремление Украины к активизации диалога.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».