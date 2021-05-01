Министр Кулеба: Путин был вынужден реагировать на предложение Зеленского встретиться. Главная цель саммита — прекращение войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что главной целью встречи президентов Украины и России будет прекращение войны и деоккупация территорий.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, президент России Владимир Путин был вынужден отреагировать на предложение встречи от президента Украины Владимира Зеленского.

«Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем различные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать», — подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что встреча в нейтральной стране или в зоне конфликта является устоявшейся международной практикой.

«Основная цель встречи — это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым», — добавил Кулеба.