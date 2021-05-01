Министр Кулеба: Путин был вынужден реагировать на предложение Зеленского встретиться. Главная цель саммита — прекращение войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что главной целью встречи президентов Украины и России будет прекращение войны и деоккупация территорий.
Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
По его словам, президент России Владимир Путин был вынужден отреагировать на предложение встречи от президента Украины Владимира Зеленского.
«Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем различные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать», — подчеркнул Кулеба.
Он пояснил, что встреча в нейтральной стране или в зоне конфликта является устоявшейся международной практикой.
«Основная цель встречи — это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым», — добавил Кулеба.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».