ВОЗ: Система здравоохранения в мире не была готова к COVID-19 и остается неготовой к новому патогену

Система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19 и в своем нынешнем виде не способна предотвратить развитие пандемии нового высокоинфекционного патогена.
Об этом говорится в докладе независимой экспертной группы Всемирной организации здравоохранения по оценке готовности к пандемии, передает Politico.
«Отчет показывает, что существующая система – как на национальном, так и на международном уровнях – не была адекватной для защиты людей от COVID-19. Потребовалось слишком много времени от сообщений о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в середине – конце декабря 2019 года до объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», – говорится в докладе.
Эксперты считают, что февраль 2020 года также был потерянным месяцем, когда большинство стран могли бы предпринять шаги по сдерживанию распространения коронавируса и предотвращению глобальной медицинской, социальной и экономической катастрофы, однако предпочли этому тактику «сидеть и наблюдать».
«Группа экспертов считает, что система в ее нынешнем виде явно не приспособлена для предотвращения развития пандемии другого нового и высокоинфекционного патогена, который может появиться в любое время», – подчеркивается в докладе.
- По мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавируса, если справедливо распределит необходимые ресурсы.
- Всемирная организация здравоохранения подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают вероятным.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.