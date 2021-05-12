ВОЗ: Система здравоохранения в мире не была готова к COVID-19 и остается неготовой к новому патогену

Система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19 и в своем нынешнем виде не способна предотвратить развитие пандемии нового высокоинфекционного патогена.

Об этом говорится в докладе независимой экспертной группы Всемирной организации здравоохранения по оценке готовности к пандемии, передает Politico.

«Отчет показывает, что существующая система – как на национальном, так и на международном уровнях – не была адекватной для защиты людей от COVID-19. Потребовалось слишком много времени от сообщений о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в середине – конце декабря 2019 года до объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», – говорится в докладе.

Эксперты считают, что февраль 2020 года также был потерянным месяцем, когда большинство стран могли бы предпринять шаги по сдерживанию распространения коронавируса и предотвращению глобальной медицинской, социальной и экономической катастрофы, однако предпочли этому тактику «сидеть и наблюдать».

«Группа экспертов считает, что система в ее нынешнем виде явно не приспособлена для предотвращения развития пандемии другого нового и высокоинфекционного патогена, который может появиться в любое время», – подчеркивается в докладе.