В России спустя три дня блужданий по лесу нашелся экс-главврач больницы, где лежал Навальный после отравления

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский , бывший глава больницы, куда в августе 2020 года после отравления «Новичком» привезли российского оппозиционера Алексея Навального, через три дня после исчезновения в лесу нашелся живым.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишет Интерфакс.

По данным ведомства, мужчина сам вышел к людям в районе села Баслы.

Также отмечается, что Мураховский находится в нормальном состоянии, сейчас проходит медицинское обследование.