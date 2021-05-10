В России спустя три дня блужданий по лесу нашелся экс-главврач больницы, где лежал Навальный после отравления

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, бывший глава больницы, куда в августе 2020 года после отравления «Новичком» привезли российского оппозиционера Алексея Навального, через три дня после исчезновения в лесу нашелся живым.
Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишет Интерфакс.
По данным ведомства, мужчина сам вышел к людям в районе села Баслы.
Также отмечается, что Мураховский находится в нормальном состоянии, сейчас проходит медицинское обследование.
- Министр пропал 7 мая, когда уехал с охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся.
- До назначения на должность главы Минздрава Омской области Мураховский занимал должность главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1. В этом медучреждении Навальному после отравления оказывали первую медицинскую помощь, впоследствии оттуда его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Тогда Мураховский был основным спикером — он комментировал состояние здоровья оппозиционера и озвучивал предварительные диагнозы, среди которых не было версии об отравлении.
- 21 августа 2020 года в омской больницы назвали основной диагноз Навального — нарушение обмена веществ и падение уровня сахара в крови. После того как политика вывезли в Берлин, медики выяснили, что на самом деле его отравили боевым ядом «Новичок».
- Ранее умерли два врача омской БСМП: заместитель главного врача Сергей Максимишин (якобы от сердечного приступа) и глава отделения травматологии — 63-летний Рустам Агишев (якобы от инсульта).