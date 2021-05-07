В Украине выявили более 8 тысяч новых зараженных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 6 мая, коронавирусом заразились 8 404 человека. Среди них 353 ребенка и 185 медиков.

Об этом в своем Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.

В больницы из-за коронавируса попали более 3 тысяч больных, а 379 человек умерли от осложнений. В то же время 19 453 человека выздоровели от болезни.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Донецкой (571), Запорожской (494) областях и в Киеве (611).

Также в течение суток от коронавируса вакцинировали почти 38 тысяч человек. В целом по крайней мере первую дозу вакцины получила 821 тысяча украинцев.