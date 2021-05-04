В Украине за сутки выявили более двух тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — меньше тысячи человек

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировали 2 472 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом в своем Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.

В больницы с болезнью попали 1 325 человек. В то же время почти восемь тысяч выздоровели от коронавируса. 166 человек умерли от осложнений.

Наибольшее количество случаев выявили в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

За 3 мая от коронавируса в Украине вакцинировали 919 человек. За все время кампании прививки получили более 756 тысяч украинцев.