В Украине за сутки выявили более двух тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали — меньше тысячи человек

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировали 2 472 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом в своем Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.
В больницы с болезнью попали 1 325 человек. В то же время почти восемь тысяч выздоровели от коронавируса. 166 человек умерли от осложнений.
Наибольшее количество случаев выявили в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
За 3 мая от коронавируса в Украине вакцинировали 919 человек. За все время кампании прививки получили более 756 тысяч украинцев.
- Напомним, 23 апреля в Украине с начала пандемии количество больных коронавирусом перевалило за 2 млн человек. По состоянию на утро 3 мая в стране зарегистрировали почти 2 млн 86 тысяч случаев инфицирования COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.