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Венецианская комиссия поддержала усиление ответственности за недостоверное декларирование

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Венецианская комиссия поддержала усиление ответственности за недостоверное декларирование

«Бабель»

Венецианская комиссия поддержала законопроект, который усилил ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом говорится на сайте комиссии.

«Международное право требует наличия системы декларирования активов и подкрепления ее соответствующими сдерживающими санкциями. Хотя трудно определить денежный штраф или срок тюремного заключения, которые представляли бы «средний европейский показатель» в таких случаях, восстановление тюремного заключения за наиболее серьезные правонарушения — это разумный шаг, особенно учитывая масштабы коррупции в стране», — отметили члены комиссии в своем заключении.

Там напомнили, что к ним с просьбой оценить законопроект обратился председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В то же время в Венецианской комиссии отметили, что усиление ответственности не может быть эффективным без укрепления антикоррупционных институтов. Поэтому украинская власть должна продолжать усиливать эти институты и механизмы.