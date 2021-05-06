Венецианская комиссия поддержала усиление ответственности за недостоверное декларирование

Венецианская комиссия поддержала законопроект, который усилил ответственность за недостоверное декларирование.
Об этом говорится на сайте комиссии.
«Международное право требует наличия системы декларирования активов и подкрепления ее соответствующими сдерживающими санкциями. Хотя трудно определить денежный штраф или срок тюремного заключения, которые представляли бы «средний европейский показатель» в таких случаях, восстановление тюремного заключения за наиболее серьезные правонарушения — это разумный шаг, особенно учитывая масштабы коррупции в стране», — отметили члены комиссии в своем заключении.
Там напомнили, что к ним с просьбой оценить законопроект обратился председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
В то же время в Венецианской комиссии отметили, что усиление ответственности не может быть эффективным без укрепления антикоррупционных институтов. Поэтому украинская власть должна продолжать усиливать эти институты и механизмы.
- 15 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации — депутаты приняли законопроект, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение. Тогда в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции раскритиковали этот документ за то, что в нем нет пункта о лишении свободы, и попросили Зеленского наложить вето.