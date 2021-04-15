Рада предварительно одобрила законопроект Зеленского о недостоверном декларировании

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

За соответствующее решение проголосовали 283 нардепа.

Умышленное внесение недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 000 (1,3—5,2 млн грн) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет караться штрафом от 3 до 4 тысяч (51—68 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Также это может караться лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если чиновник внес недостоверные сведения, отличающиеся на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов, то за это предлагается наказывать штрафом от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (68—86 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук объяснила, что под лишением свободы будет подразумеваться «пребывание в поселении, где отсутствует какой-то слишком жесткий контроль, а через полгода можно освободиться от отбывания наказания». «Однако это является достаточным инструментом и рычагом влияния на сознание граждан», — добавила она.