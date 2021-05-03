Зеленский: Президент Польши приедет в Украину на День Независимости и присоединится к «Крымской платформе»

Президент Польши Дуда принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского принять участие в саммите «Крымская платформа», запланированном на август, и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

«Искренне рад, что президент Польши Дуда принял мое приглашение и в августе этого года посетит Киев — для участия в саммите «Крымская платформа» и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины», — написал он.

По словам Зеленского, для Украины очень важно, чтобы в саммите, который связан с деоккупацией Крыма, приняли участие «наши друзья и партнеры».

Также президент Украины отметил, что во время переговоров польский коллега в очередной раз отметил поддержку европейских и евроинтеграционных стремлений украинского государства.

«Это очень важный сигнал. Я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой всегда защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает оккупации украинского полуострова», — сказал Зеленский.

Президент Польши отметил, что Европейский Союз может стать сильнее после принятия новых членов, поскольку расширение ЕС всегда делало его более динамичным.

«Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину», — отметил Дуда.

Кроме этого, польский президента заверил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение «дорожной карты» для Украины относительно выполнения ею шагов для вступления в Альянс.