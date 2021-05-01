В Украине за сутки сделали почти 50 тысяч прививок против коронавируса. Больше всего в Киеве

В Украине за минувшие сутки (30 апреля) вакцину против коронавируса получили 49 985 человек. Из них первой дозой прививали 49 855, а второй (завершили вакцинацию) — 130 человек.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Вакцинацию проводили 236 мобильных бригад по иммунизации и 1 838 пунктов прививок.
Наибольшее количество прививок за минувшие сутки провели в Киеве (6 911), Харьковской (4 938), Киевской (3 735) и Днепропетровской (3 504) областях. Столица также является лидером по количеству проведенных вакцинаций за весь период кампании — 75 782 прививки.
Меньше всего человек в сутки вакцинировали в Ивано-Франковской (219) и Волынской (447) областях.
Всего с начала кампании по вакцинации, которая длится с 24 февраля, в Украине сделали 752 553 прививки. Завершили вакцинацию (получили две дозы) — 260 человек.
Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
Сейчас вакцинируют медиков, участников Операции объединенных сил на Донбассе, социальных работников, а также людей 80+ лет. Кроме того, как добавляют в Минздраве, продолжается иммунизация маломобильных групп и педагогов, привлеченных к подготовке к ВНО, также начали прививки в ДСНС и Государственной пограничной службе.
- Накануне в Украину доставили вторую партию китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac — 500 тысяч доз. Ранее страна получила 215 тысяч, а всего контракт заключен на 1,9 миллиона.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к концу 2021 года Украина будет полностью обеспечена необходимым количеством вакцин от коронавируса.