В Украине за сутки сделали почти 50 тысяч прививок против коронавируса. Больше всего в Киеве

В Украине за минувшие сутки (30 апреля) вакцину против коронавируса получили 49 985 человек. Из них первой дозой прививали 49 855, а второй (завершили вакцинацию) — 130 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Вакцинацию проводили 236 мобильных бригад по иммунизации и 1 838 пунктов прививок.

Наибольшее количество прививок за минувшие сутки провели в Киеве (6 911), Харьковской (4 938), Киевской (3 735) и Днепропетровской (3 504) областях. Столица также является лидером по количеству проведенных вакцинаций за весь период кампании — 75 782 прививки.

Меньше всего человек в сутки вакцинировали в Ивано-Франковской (219) и Волынской (447) областях.

Всего с начала кампании по вакцинации, которая длится с 24 февраля, в Украине сделали 752 553 прививки. Завершили вакцинацию (получили две дозы) — 260 человек.