«Я год борюсь с COVID-19, а они — со мной». Глава Минздрава Степанов отреагировал на критику своей работы и слухи об отставке

«Все это сопровождается общими словами — провал тестирования, провал с COVID-19, потом не такой карантин, надо другой вводить, потом не такие вакцины привозили, вторая партия вакцин тоже не такая. Меня уже год испытывают — что будет с моей нервной системой. С моей нервной системой все в порядке. Наконец «большая победа» — собрали 150 подписей. Так у нас происходит в стране — я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной», — отметил Степанов.

Об этом он сказал в эфире программы на канале «Украина 24» , комментируя слухи о своем возможном увольнении.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отправить его в отставку пытаются с мая прошлого года, испытывая нервную систему.

По мнению главы Минздрава, претензии к нему несправедливы, потому что несмотря на то, что медицинская система Украины не была готова к такому вызову, как пандемия коронавируса, она за год его руководства сделала «не шаг вперед, а скачок».

«Способность медицинской системы делать ПЦР-тестирования увеличена в 400 раз. У нас на пике третьей волны эпидемии на кислороде находились 44 тысячи человек. Год назад во всей системе было всего 3,5 тысячи коек с кислородом», — рассказал он.

Кроме этого, Степанов показал слайды об обеспечении Украины вакциной от коронавируса в 2021 году.

«Здесь изложено исключительно то, на что у нас заключены, проплачены контракты — это 32 миллиона доз вместе с COVAX. Конечно, когда мы заключали эти контракты, мы четко установили все сроки поставки вакцин. Я очень рад, что считают министра здравоохранения способным полностью влиять на правительство Индии или Китая, которое запретило экспорт [вакцины] в нашу страну», — добавил глава Минздрава.

В то же время Степанов заверил, что выдержит критику своей деятельности, потому что «точно знает, что в этой стране можно построить нормальную медицину, которая будет действительно помогать, и у люди не будут бояться заболеть».