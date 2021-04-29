В России заявили о задержании 16 сторонников «украинских радикалов», которые готовили подрывы домов

В России заявили о задержании 16 сторонников украинской радикальной группы «М.К.У.», которых обвиняют в «насильственных преступлениях, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан».

Российские силовики рассказали, что во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации с инструкциями об изготовлении средств террора, а также информацией о совершенных и планируемых преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, которые якобы отправляли главарю «М.К.У.» Евгению Краснову, и переписки с ним.

Также отмечается, что задержанные подтвердили, что Краснов якобы координировал их деятельность с территории Украины.

Кроме этого, ФСБ сообщила, что привлечение новых членов в организацию осуществлялось поэтапно.

«Сначала главарь «М.К.У.» предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, дальше побить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. В дальнейшем — осуществить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти», — добавили российские силовики и отметили, что после отправки видеоотчетов Краснову сторонники «М.К.У.» якобы попадали в зависимость от него.

Сейчас продолжаются следственные действия.