Кремль: Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе

Президент России Владимир Путин готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключительно на тему двусторонних отношений.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Абсолютно четко президент изложил свое отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться, исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — пояснил он.

Также Песков отметил, что администрация Путина постоянно находится в контакте с Офисом президента Украины. За это отвечает заместитель главы администрации и куратор Донбасса из Кремля Дмитрий Козак.

Он рассказал, что пока место встречи не обсуждали, а в Москве альтернативный вариант не предлагали.

«Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс надо обсуждать и для этого нужна встреча. Поэтому в любом случае нужно прояснить еще много деталей», — подчеркнул Песков.