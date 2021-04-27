Кремль: Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе

Президент России Владимир Путин готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключительно на тему двусторонних отношений.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Абсолютно четко президент изложил свое отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться, исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — пояснил он.
Также Песков отметил, что администрация Путина постоянно находится в контакте с Офисом президента Украины. За это отвечает заместитель главы администрации и куратор Донбасса из Кремля Дмитрий Козак.
Он рассказал, что пока место встречи не обсуждали, а в Москве альтернативный вариант не предлагали.
«Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс надо обсуждать и для этого нужна встреча. Поэтому в любом случае нужно прояснить еще много деталей», — подчеркнул Песков.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если же речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает «некорректным» приглашать Путина на переговоры в Киев, ведь тот дал понять, что на Донбасс не поедет.