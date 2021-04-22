Бывший глава ОП Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить Одесскую СБУ

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал активисту Сергею Стерненко возглавить Одесское управление Службы безопасности. Об этом он написал в комментарии в Facebook к посту журналиста Дениса Рафальского.
«Было такое. Но, я думаю он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче», — написал Богдан.
Первым об этом предложении заявил адвокат Стерненко Маси Найем 23 февраля 2021 года. Он был на встрече (когда она была — неизвестно) в Офисе президента, где президент и предложил активисту должность. Также на ней присутствовали глава СБУ Иван Баканов, Андрей Богдан и еще несколько человек.
Сам Стерненко подтвердил 21 апреля, что получал предложение от президента. Он отметил, что Зеленский поручил Баканову поговорить с ним о работе, но дальше этого ситуация не пошла. В то же время Стерненко объяснил, что не хочет работать в СБУ.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- Из-за приговора Стерненко в стране прошли акции протеста. Самая масштабная — в день рождения активиста вечером 20 марта у Офиса президента. Тогда участники акции расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками и пытались поджечь табличку «Президент Украины». Один из участников разбил стекло в дверях центрального входа. По меньшей мере семерых участников акции отправили под круглосуточный домашний арест — по подозрению в хулиганстве, разбое и незаконном хранении оружия.
- 9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Их освободили из-под стражи в зале суда.