Бывший глава ОП Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал Стерненко возглавить Одесскую СБУ

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал активисту Сергею Стерненко возглавить Одесское управление Службы безопасности. Об этом он написал в комментарии в Facebook к посту журналиста Дениса Рафальского.

«Было такое. Но, я думаю он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче», — написал Богдан.

Первым об этом предложении заявил адвокат Стерненко Маси Найем 23 февраля 2021 года. Он был на встрече (когда она была — неизвестно) в Офисе президента, где президент и предложил активисту должность. Также на ней присутствовали глава СБУ Иван Баканов, Андрей Богдан и еще несколько человек.

Сам Стерненко подтвердил 21 апреля, что получал предложение от президента. Он отметил, что Зеленский поручил Баканову поговорить с ним о работе, но дальше этого ситуация не пошла. В то же время Стерненко объяснил, что не хочет работать в СБУ.