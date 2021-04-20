Зеленский создал комиссию для отбора кандидатов на судью КСУ по квоте президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 167/2021 о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного суда по квоте президента.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава ОП Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой комиссии.

Кроме этого, указ Зеленского признает утратившим силу Указ президента Украины от 4 октября 2017 года с аналогичным названием.