Зеленский создал комиссию для отбора кандидатов на судью КСУ по квоте президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 167/2021 о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного суда по квоте президента.
Об этом сообщает Офис президента.
Глава ОП Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой комиссии.
Кроме этого, указ Зеленского признает утратившим силу Указ президента Украины от 4 октября 2017 года с аналогичным названием.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не является в суд. 15 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный госпитализирован в Институт Амосова.