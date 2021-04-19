Британские ученые начинают исследование иммунитета к коронавирусу, заражая им добровольцев

Оксфордский университет объявил о старте проекта исследований иммунитета человека и его реакции на повторное заболевание коронавирусом. В рамках проекта ученые будут заражать молодых добровольцев, которые ранее переболели COVID-19.

Как сообщается на сайте университета, исследование должно помочь выяснить необходимый уровень иммунного ответа для предотвращения повторного заражения организма.

В проекте будут участвовать добровольцы, которые не были вакцинированы, имеют выработанные антитела после первого заражения и к началу эксперимента полностью успели выздороветь.

Исследование будет проходить в два этапа с разными группами добровольцев на каждом из них. На первом этапе (начало в апреле) добровольцы получат «минимальную дозу» коронавируса — как ожидают ученые, это позволит заразить половину участников, не вызвав у них выраженных симптомов. На этом этапе понадобится 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Их всех поместят на карантин в специальной больничной палате минимум на 17 дней после заражения исходным штаммом из китайского Уханя. На втором этапе (начнется летом) добровольцы будут инфицированы стандартизированной дозой COVID-19, объем которой планируется установить на первом этапе.

Все исследование будет длиться 12 месяцев. Ученые обещают, что риски для участников будут сведены к минимуму, а всех, у кого разовьются симптомы, будут лечить моноклональными антителами от компании Regeneron Pharmaceuticals.

Исследования покажет ученым полную картину протекания болезни и работы иммунной системы, что может помочь разработать более точные тесты, эффективные вакцины и методы лечения. Также проект позволит понять, насколько люди защищены от повторного заражения и на какой срок.