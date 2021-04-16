Генштаб призвал местные власти не создавать дополнительных «неопределенных законом военизированных формирований»

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак призвал органы местной власти и самоуправления не создавать «неопределенных законом военизированных формирований» для защиты от российской агрессии, поскольку это может быть использовано для информационных атак на Украину.

Заявление генерал-полковника Хомчака поступило на фоне объявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о создании «отряда добровольцев», которые в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться на Донбасс.

По словам главнокомандующего, наращивание российских войск на восточных границах Украины требует консолидации усилий органов власти, и «нагнетание ситуации» и создание «неопределенных законом военизированных формирований» только поможет России.

«Подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной», — сказал Хомчак.

Он также добавил, что в разных областях Украины сейчас проводятся внеплановые сборы резервистов, и призвал граждан присоединяться к отрядам территориальной обороны.