Генштаб призвал местные власти не создавать дополнительных «неопределенных законом военизированных формирований»

Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак призвал органы местной власти и самоуправления не создавать «неопределенных законом военизированных формирований» для защиты от российской агрессии, поскольку это может быть использовано для информационных атак на Украину.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Заявление генерал-полковника Хомчака поступило на фоне объявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о создании «отряда добровольцев», которые в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться на Донбасс.
По словам главнокомандующего, наращивание российских войск на восточных границах Украины требует консолидации усилий органов власти, и «нагнетание ситуации» и создание «неопределенных законом военизированных формирований» только поможет России.
«Подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной», — сказал Хомчак.
Он также добавил, что в разных областях Украины сейчас проводятся внеплановые сборы резервистов, и призвал граждан присоединяться к отрядам территориальной обороны.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.