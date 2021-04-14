Шмыгаль: Закрывать всю страну на локдаун нет никакого смысла

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит целесообразности в введении общенационального локдауна из-за распространения коронавируса.
Об этом он заявил на заседании правительства.
По его словам, в отдельных областях наблюдается снижение количества новых случаев коронавируса и госпитализаций. По мнению Шмыгаля, это очередное свидетельство эффективности адаптивного карантина.
«Как мы и говорили, закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила», — отмечает премьер.
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