Шмыгаль: Закрывать всю страну на локдаун нет никакого смысла

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит целесообразности в введении общенационального локдауна из-за распространения коронавируса.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, в отдельных областях наблюдается снижение количества новых случаев коронавируса и госпитализаций. По мнению Шмыгаля, это очередное свидетельство эффективности адаптивного карантина.

«Как мы и говорили, закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила», — отмечает премьер.