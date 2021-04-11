Советник главы ОП Арестович: Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военных под Шумами

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех военных под Шумами пытался поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Радио Свобода».
«После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это более высокий уровень, чем мой, удалось (надо уточнить у пресс-службы президента — РС) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить», — сказал он.
Также Арестович отметил, что после разговора Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном лидеры стран выдали три очень разных заявления.
«Французское и немецкое радикально отличаются от российского. Они совпадают практически только в одном пункте — продолжение консультаций на уровне политических советников. То есть сейчас главный центр принятия решений, договоренностей — это как раз уровень политических советников», — добавил он.
- 26 марта боевики на Донбассе обстреляли из минометов украинские позиции возле Шумов, вследствие чего четыре бойца ВСУ погибли. В штабе ООС заявили, что украинские военные нанесли ответный удар. По данным источников «Бабеля», украинские военные проверяли собственные минные поля. Их заметили боевики и открыли огонь.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за убийства украинских военных в ближайшее время проведет беседы со всеми лидерами «нормандской четверки». В Кремле заявили, что Путин пока не планирует разговор с Зеленским.
- 30 марта канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Донбассе. Лидеры Франции и Германии отметили, что Россия должна взять на себя обязательство обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.