Советник главы ОП Арестович: Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военных под Шумами

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех военных под Шумами пытался поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Радио Свобода».

«После 26 марта, когда погибли сразу четверо военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это более высокий уровень, чем мой, удалось (надо уточнить у пресс-службы президента — РС) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить», — сказал он.

Также Арестович отметил, что после разговора Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном лидеры стран выдали три очень разных заявления.