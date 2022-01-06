Подавлять протесты в Казахстане отправились силы ОДКБ. Что это за организация? Какая у нее армия? Где она уже воевала? Коротко отвечаем на главные вопросы

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Getty Images / «Бабель»

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении протестов. На следующий день подразделения ОДКБ отправились в Казахстан. Этот военно-политический союз постсоветских стран создали еще в 1992 году, но вспоминали о нем редко. ОДКБ не помогла Армении в войне в Нагорном Карабахе в 2020-м и не стала вмешиваться в пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном в 2021-м. В состав наблюдателей организации до сих пор входит Афганистан, где власть захватили талибы. А среди боевых подразделений — российские десантники, которые в 2014 году «заблудились» на Донбассе. «Бабель» рассказывает, что это за организация, кто в нее входит, какая у нее армия и чем она занималась последние 30 лет.

Что это за организация? Для чего ее создали? Кто в нее входит?

Организация Договора о коллективной безопасности — это военно-политический альянс, созданный на постсоветском пространстве. Договор о создании подписали в Ташкенте 15 мая 1992 года Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. В 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из организации. В 2006 году Узбекистан вернулся, но в 2012-м снова вышел. Сейчас в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Главы государств — членов ОДКБ в Национальном центре управления обороной РФ, 22 декабря 2014 года. odkb-csto.org

Согласно статье 3 Устава ОДКБ, главные цели стран-участниц — укреплять мир, безопасность, стабильность и защищать друг друга от всяких угроз, а все проблемы стараться решать «политическими средствами». То есть, по сути, это постсоветский аналог НАТО. Что-то подобное с подачи СССР создавали в 1950-х в странах соцлагеря Восточной и Центральной Европы. Назывался этот союз Организация Варшавского договора, а его главной задачей была поддержка марионеточных режимов в соцстранах, в том числе и с помощью армии.

Кто управляет ОДКБ?

Это в первую очередь политический орган, так что управляют им политики — главы шести стран-участниц. Они входят в состав высшего органа организации — Совета коллективной безопасности, и по очереди в нем председательствуют. Решения принимаются так: председатель поднимает вопрос о том, чтобы предоставить военную помощь, а остальные главы государств должны единогласно это одобрить.

Сейчас председатель — премьер-министр Армении Никол Пашинян. Именно он поздно вечером 5 января объявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил оказать помощь Казахстану.

В структуре организации есть еще консультативные органы: Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов безопасности. Также есть Парламентская ассамблея ОДКБ, которая состоит из парламентских делегаций государств-членов.

В работе ассамблеи также участвуют государства-наблюдатели. Их представители могут присутствовать на открытых заседаниях, получать материалы к ним, выступать по обсуждаемым вопросам и вносить свои предложения, но не участвуют в голосовании. С апреля 2013 года странами-наблюдателями стали Сербия и Афганистан. Еще в наблюдатели хотели пригласить Иран. В августе власть в Афганистане захватили боевики радикального движения «Талибан» — Россия признает его террористической организацией, но при этом ведет с ним переговоры.

Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ на саммите в Москве, 23 декабря 2014 года. odkb-csto.org

А военные в руководстве есть? Какая у ОДКБ армия?

Кадровые военные обычно занимают должность гнерального секретаря ОДКБ. В начале 2020 года генсеком стал беларусский генерал-лейтенант Станислав Зась. Также в структуре ОДКБ есть объединенный штаб, которым руководит российский генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В распоряжении у Зася и Сидорова — несколько военных формирований, которые состоят из десантных бригад и полков, подразделений спецслужб и правоохранительных органов, а также отрядов МЧС.

Основу армии ОДКБ составляют Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) численностью 17—22 тысячи человек. Есть еще Коллективные силы быстрого развертывания — около 5 тысяч человек, и Коллективные миротворческие силы — около трех с половиной тысяч. По словам Пашиняна, в Казахстан отправились именно миротворческие силы ОДКБ.

В состав Коллективных сил оперативного реагирования от России входят 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, дислоцирующаяся в Иванове, и 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска. Летом 2014 года десантники из 98-й дивизии участвовали в войне на Донбассе. Владимир Путин признал, что они пересекли украинскую границу в Донецкой области. Но заявил, что российские солдаты «просто заблудились, на бронетехнике и с оружием».

Кроме этого, в состав КСОР входят казахская 37-я десантно-штурмовая бригада аэромобильных войск и один батальон оперативного назначения, беларусская 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада из Витебска и по одному батальону от Армении, Таджикистана и Кыргызстана. В составе КСОР есть и бронетанковые части, авиация, система ПВО.

А в каких военных операциях участвовали войска ОДКБ?

До Казахстана — ни в каких. До этого только проводили учения, хотя за последние годы было несколько поводов применить силу. Например, армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, которую Армения проиграла. Тут могла бы сработать статья 4 ОДКБ, в которой говорится, что «если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников». Но армянский премьер Пашинян тогда не стал просить о помощи. Официально он обратился в ОДКБ лишь весной 2021 года, когда азербайджанские военные устроили «корректировку границы». Но заявку в итоге отклонили.

В апреле 2021 года на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном начались боевые столкновения с применением бронетехники и минометов. Но в этой ситуации ОДКБ было бы сложнее официально вмешаться — в уставе организации просто не прописан порядок действий на случай, если ее участники будут воевать друг с другом.

А вот казахский президент Касым-Жомарт Токаев воспользовался статьей 2 об «угрозе безопасности, территориальной целостности и суверенитету», заявил о «вмешательстве извне», а протестующих назвал «террористическими бандами». В итоге отправка в Казахстан стала первой операцией ОДКБ. Таким образом, как и войска Организации Варшавского договора, силы ОДКБ будут подавлять внутренние протесты.

Подразделения сил специального назначения КСОР ОДКБ на учениях в Таджикистане, 17—19 ноября 2021 года. odkb-csto.org

И что, теперь российские военные из ОДКБ могут убивать казахов?

Глава комитета Госдумы России по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Леонид Калашников говорит, что миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут охранять объекты инфраструктуры, а «с бандами и мародерами, которые орудуют во многих городах, справятся местные правоохранительные органы».

Но не стоит забывать, что в соглашении о порядке применения сил ОДКБ есть статья 7, в которой говорится, что военные ОДКБ «при выполнении задач» могут убивать и калечить граждан, портить имущество и даже «наносить ущерб культурным и историческим ценностям». А принимающая страна не может предъявлять им за это никаких претензий.

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