В Украине обязали вакцинироваться от ковида педагогов и чиновников. И это нравится не всем. Но обязательными прививками уже больше 200 лет побеждают болезни — объясняем с примерами из истории

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Бандус Екатерина / «Бабель»

В Украине с понедельника, 8 ноября, ввели обязательную вакцинацию для госчиновников и работников сферы образования. Невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, им не будут оплачивать больничный и начислять стаж. Некоторые из них выступают против вакцинации и даже распространяют фейки о том, что коронавирус распыляют с самолетов, чтобы уничтожить человечество. Практика обязательной вакцинации для работников разных сфер уже существует в разных странах. А в некоторых, вроде Коста-Рики, вакцинация обязательна для всех, даже для детей. Обязательные прививки практикуются еще с XVIII—XIX века. Так удалось победить оспу, которая ежегодно убивала сотни тысяч людей. На сегодня в Украине и многих других странах есть набор обязательных прививок от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори и других болезней. «Бабель» вспоминает историю обязательной вакцинации и рассказывает, в каких странах уже практикуют такой подход для борьбы с коронавирусом.

Обязательные прививки — не новая практика для человечества

Один из самых известных случаев обязательной прививки связан с оспой, которая столетиями убивала миллионы людей. В 1775 году во время войны за независимость США генералу и будущему первому американскому президенту Джорджу Вашингтону пришлось сражаться на два фронта — с британскими солдатами и с оспой. Тогда он приказал привить в обязательном порядке всех своих солдат.

Джордж Вашингтон на коне в лагере Вэлли-Фордж в Пенсильвании, где его армия была расквартирована на зимовку в 1778 году. Здесь Вашингтон провел вторую крупную кампанию по обязательным прививкам против оспы для солдат. Автор картины Эдвард Перси Моран, 1911 год. Getty Images

На то время лучшим методом прививки была вариоляция — здоровому человеку делали на коже надрез и вводили гной больного натуральной оспой. В большинстве случаев это приводило к заболеванию в легкой форме, а переболевший получал пожизненный иммунитет. Правда, смертность от вариоляции составляла около 5—10 процентов. Но даже если все обошлось, привитому пациенту нужен был еще примерно месяц на то, чтобы выздороветь. Кроме того, перенося болезнь в легкой форме, он мог заразить других. Тогда Вашингтон ввел для солдат жесткий карантин. К 1778 году у его армии выработался коллективный иммунитет к оспе. Как пишут американские историки, таким образом «генерал обошел одного из своих врагов с фланга».

В 1796 году британский врач Эдвард Дженнер создал первую вакцину в истории человечества — именно от оспы. Новый метод иммунизации был гораздо безопасней и эффективней вариоляции. Но поначалу к нему относились с недоверием даже медики. Они пугали людей «побочными эффектами», утверждая, что у тех, кто сделает прививку, появится «коровье лицо», по всему телу вырастут густые волосы. Но на протяжении XIX века обязательную вакцинацию от оспы для детей и взрослых ввели в Англии, Уэльсе, некоторых регионах Италии, Швеции, Германии и США. Оспа пошла на спад, а уже в ХХ веке ее удалось победить полностью.

В 1919 году лидер большевиков Владимир Ленин издал указ об обязательной вакцинации против оспы. После образования СССР, куда вошли и современные территории Украины, каждого новорожденного обязательно прививали от оспы. В 1925 году ввели массовую вакцинацию детей от туберкулеза.

В 1958 году в Советском Союзе появился профилактический календарь прививок. Сначала туда входили обязательные прививки от оспы, туберкулеза, коклюша, дифтерии и полиомиелита. Позже добавились вакцины от столбняка и эпидемического паротита («свинки»).

Карикатура с «побочными эффектами» от первой в мире вакцины против оспы. Автор — британский сатирик Джеймс Гиллрей, 1802 год. Library of Congress

Обязательные прививки до пандемии коронавируса

На сегодня обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни прописана на государственном уровне в 105 из 193 стран. В некоторых странах, вроде США и Канады, такое решение принимается на уровне властей штатов и провинций.

Более чем в половине стран с обязательной вакцинацией есть разные санкции для тех, кто отказывается соблюдать это правило. В основном они касаются ограничений на обучение детей в школах. Например, во всех штатах США без обязательной вакцинации ребенка не примут даже в частную школу.

В Чехии родителей, которые отказываются вакцинировать детей, могут оштрафовать, в Италии — лишить родительских прав. В Австралии им прекращают выплачивать детские пособия. С января 2016 года там вообще запретили отказываться от обязательной вакцинации по любым причинам, кроме медицинских. А в некоторых африканских странах за отказ вакцинироваться можно попасть в тюрьму на полгода.

В Украине у ребенка должны быть все обязательные прививки от 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Без этих прививок детям могут запретить посещать школу. Один из таких случаев был в Запорожье в 2019 году — местный лицей отстранил одну из своих учениц от учебы. Ее мать дошла до Верховного суда, но он признал отстранение законным.

В конце октября Минздрав разрешил вакцинировать от коронавируса всех детей с 12 лет. Одно из главных условий — у ребенка должны быть все обязательные прививки от других болезней.

Вакцинация против кори в детской поликлинике Киева, 15 января 2018 года. Getty Images

Кто и как вводит обязательную вакцинацию от коронавируса

Коста-Рика. Обязательную вакцинацию всех граждан от 12 лет и старше здесь ввели еще в марте этого года. А несколько дней назад Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Индонезия. Еще в феврале власти поставили задачу за 15 месяцев вакцинировать 181,5 миллиона человек, то есть две трети населения страны. Тех, кто откажется, лишат соцвыплат, ограничат им доступ к госуслугам и даже могут оштрафовать примерно на сумму до 5 миллионов рупий (около $357). По такому же принципу пошли и Федеративные Штаты Микронезии.

Туркменистан и Таджикистан. Здесь ввели обязательную вакцинацию для всех граждан старше 18 лет.

Ватикан. Вакцинироваться обязаны все 800 с небольшим жителей и сотрудников, которые там работают. Иначе их просто не пустят на территорию Ватикана.

Италия. За исключением Ватикана здесь действуют самые жесткие меры в Европе. С 15 октября работники как государственных, так и частных организаций всех отраслей должны иметь «зеленый пропуск» — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, который действует только двое суток. Если у сотрудника не будет этого пропуска, то его просто не допустят на рабочее место, и это будет считаться прогулом без уважительной причины. Работодатель может уволить сотрудника после пяти дней таких прогулов, а если пустит его без пропуска, то рискует заплатить штраф от €400 до €1 000.

Акция протеста против обязательной вакцинации и «зеленых пропусков» в Милане, 16 октября 2021 года. Getty Images

Самой распространенной является практика обязательной вакцинации для медицинских работников. Такие правила действуют в Великобритании, Греции, Венгрии, Новой Зеландии. А во Франции вакцинироваться обязан не только медицинский персонал, но и полиция и пожарные.

Саудовская Аравия. С 1 августа без сертификата о вакцинации здесь не пускают на рабочее место никого из сотрудников государственных и частных учреждений. Формально вакцинацию в стране не сделали обязательной и не ввели наказание для тех, кто не хочет прививаться. Но без справки о вакцинации здесь практически никуда нельзя попасть — ни в торговый центр, ни в школу, ни в большинство общественных мест. Без прививки нельзя не только проехать в транспорте, но и выехать за границу.

Саудовские силы безопасности наблюдают за первыми паломниками, которые прибывают в Каабу. Посещать мусульманскую святыню разрешили только полностью вакцинированным жителям Саудовской Аравии, 17 июля 2021 года. Getty Images

Казахстан. Здесь без сертификата о вакцинации не могут работать сотрудники магазинов, ресторанов, кафе и баров, салонов красоты, фитнес-клубов, музеев, театров, гостиниц, сфер транспорта, здравоохранения и ЖКХ.

США. В сентябре здесь обязали вакцинироваться госслужащих, а также сотрудников крупных компаний и предприятий со штатом свыше 100 человек. В целом эти правила распространяются примерно на 100 миллионов человек, что составляет около двух третей рабочей силы страны.

Канада. В октябре премьер Джастин Трюдо объявил обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих. Тех, кто откажется, будут отправлять в бесплатный отпуск уже с 15 ноября.

На Фиджи для госслужащих еще с августа действует политика «нет прививки — нет работы». Сначала всех невакцинированных отправили в бесплатный отпуск, а с ноября начали увольнять.

В Индии обязательная вакцинация действует пока только в одном штате Гуджарат. Привиться должны работники, которые постоянно контактируют с людьми. Похожие правила для сотрудников некоторых сфер действуют в отдельных регионах Китая, России, Австралии.

В Латвии с 15 ноября вакцинация станет обязательной для учителей, медиков и работников сферы социального обслуживания.

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