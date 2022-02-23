В Украине 14 200 резервистов Сил территориальной обороны призовут на обучение
- Автор:
- София Телишевская
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В Украине на обучение Сил территориальной обороны призовут 14 200 резервистов. На первом этапе собрание пройдет в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске. Обучение продлится 30 дней.
Об этом сообщил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин, передает Офис президента.
Галушкин отметил, что в дальнейшем не исключено проведение сборов во всех бригадах и батальонах.
Участники селекторного совещания также обсудили план действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений и военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, а также местных властей Мариуполя.
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