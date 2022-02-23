Польша и Латвия могут остановить выдачу виз ЕС гражданам России

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Польша и Латвия рассматривают запрет на выдачу виз ЕС гражданам России в дополнение к санкциям за агрессию против Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил об этом на пресс-конференции в Киеве.

«Санкции должны быть очень мощными. Как соседи — Польша граничит с Калининградской областью, я буду поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия для граждан России, но если Путин будет и дальше атаковать [...], то такие шаги будут необходимыми», — сказал Дуда.

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с Россией, заявил, что в его команде есть такие предложения. Этот вопрос будет зависеть от «дальнейших действий» РФ.

Как пишет Neatkariga Rita Avize, оставить россиян без европейских виз предложил глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс. Он заявил, что политику Кремля поддерживают 70% населения России, а потому путешествовать по «агрессивным» странам НАТО россияне не будут.