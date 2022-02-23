Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк: Парламент дополнительно выделит 36,5 миллиарда гривен на нужды армии

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Верховная Рада планирует внести изменения в Государственный бюджет на 2022 год и направить 36,5 миллиарда гривен на нужды обороны на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Об этом 23 февраля сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

На что пойдут деньги:

21 миллиард — денежное обеспечение;

1,5 миллиарда — питание;

0,21 миллиарда — сухие пайки;

3,73 миллиарда — средства индивидуальной защиты;

миллиард гривен — вещи;

1,4 миллиарда — горюче-смазочные материалы;

1,15 миллиарда — силы Территориальной обороны;

6,46 миллиарда — вооружение.

Также в бюджете должны предусмотреть деньги на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты — там около 2 миллиардов гривен в месяц.

Кроме того, на днях в парламенте зарегистрируют законопроекты по изменениям в Бюджетный кодекс, благодаря которым правительство сможет оперативно распоряжаться деньгами на нужды армии.

22 февраля президент подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет об оперативном резерве — гражданах, заключивших соответствующие контракты, а также о военнослужащих, уволившихся с воинской службы. Призыв резервистов в особый период будет касаться оперативного резерва. Это, в частности, ветераны войны с Россией 2014 года и первых волн мобилизации — категории будет определять военное командование.