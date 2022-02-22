Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период
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- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет об оперативном резерве — гражданах, заключивших соответствующие контракты, а также военнослужащих, уволившихся с воинской службы.
Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.
«На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования», — отметил президент.
По словам президента, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.
Призыв резервистов в особый период будет касаться оперативного резерва. Это, в частности, ветераны войны с Россией 2014 года и первые волны мобилизации — категории будет определять военное командование.
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