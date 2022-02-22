Спасатели локализовали пожар на Луганской ТЭС
- Автор:
- София Телишевская
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Спасатели локализовали пожар на Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. Пожар начался в 12:34, когда снаряд российской армии попал в трансформатор ТЭС.
Об этом «Бабелю» сообщил руководитель Счастьенской военно-гражданской администрации Александр Дунец.
По его словам, обстрелы российских солдат не позволяли оперативно погасить пожар, поэтому масло разлилось и огонь перекинулся на соседний трансофрматор.
Пожар локализовали, теперь пытаются ликвидировать полностью.
«Травмированных или погибших нет. Пожар локализовали около 17:30. Сейчас проводят меры по ликвидации», — отметил Дунец.
Луганская ТЭС единственная производит тепловую энергию для жителей Счастья, потому от ее работы зависит энергообеспечение стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры. 21 февраля станция остановилась из-за обстрелов российской армии. Сегодня, 22 февраля, ТЭС частично возобновила работу, но уже в 12:30 Россия снова начала обстрелы и попала снарядом в трансформатор.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы, за сутки их было 60. Уже 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия и многие другие страны не признали «Л/ДНР».